Erfolgreiche Obsternte in der Urdenbacher Kämpe

Bei herrlichem Wetter hieß es Ende September wieder Äpfel schütteln in der Urdenbacher Kämpe.

Die diesjährige Obsternte war vom Ertrag her zwar mittelmäßig, dafür kamen die Helfer umso zahlreicher. 150 Helfer, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, waren tatkräftig dabei und ernteten stolze vier Tonnen.

Diese werden zu Saft verarbeitet. Zusätzlich wurden zwei Tonnen Birnen und 600 kg Kaiser Wilhelm Äpfel für die Herstellung des Bürgeler Obstbrandes geerntet.

Der Verkauf alter Sorten wie Kaiser Wilhelm Apfel, Sternrenette, Berlepsch und Goldparmäne fand am 7. Oktober statt. Insgesamt wurden 20 verschiedene Sorten angeboten. In drei Stunden wurden ca. 1 Tonne Äpfel, Quitten und Walnüsse aus der Urdenbacher Kämpe verkauft.

Aktuell sind noch lagerfähige Sorten wie Roter Eiserapfel, Rheinischer Winterrambour, Riesenboiken und Boskop vorhanden. Solange der Vorrat reicht, sind diese vor Haus Bürgel erhältlich.

Erstmalig gibt es in diesem Jahr Apfelsaft aus der Urdenbacher Kämpe in fünf Liter Kanistern "Bag-in-Box". Dieser ist auch nach dem Öffnen noch zwei Monate haltbar, da der Saft vakuumisiert abgefüllt ist. Die Box ist in der Biologischen Station und in der Gärtnerei Grützner in Urdenbach erhältlich.

In dieser Erntesaison wurden knapp 10 Tonnen Äpfel und Birnen in der Urdenbacher Kämpe geerntet und weiterverarbeitet. Ein großer Dank geht an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die im September und Oktober gepflückt und geschüttelt haben. Hinzu kommen inzwischen einige Firmen, die im Rahmen von Firmen Events uns mit ihren Mitarbeitern tatkräftig bei der Ernte unterstützen.