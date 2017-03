Dieb beklaut Mann mit Krücken FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-03-23T11:32+0100 2017-03-23T11:24+0100

Besonders perfide ging in der Nacht zu Donnerstag ein Dieb in der Altstadt vor. Er bot einem Mann mit Krücken zunächst Hilfe an, um diesen wenig später zu bestehlen. Die Polizei sucht Zeugen.