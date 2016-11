Zugang zur Technik

Das Café der evangelischen Kirchengemeinde Gerresheim ist mit neuem Namen und Konzept an den Start gegangen. Von Klaus Schröder

„Mittendrin“, so Bettina Gehrke, die das Café leitet, „ist nicht nur einfach ein Name, sondern bringt unser Selbstverständnis gegenüber den Gästen und der Gemeinde zum Ausdruck.“ Bettina Gehrke und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen betreiben das Café schon seit einigen Jahren - nicht in Konkurrenz zu den anderen Cafés . „Unser Angebot soll sich zwar jeder leisten können, aber für uns steht die Begegnung, die Integration aller unterschiedlichen Menschen im Mittelpunkt.“

Jeder sei willkommen, auch wenn er nichts kaufen, sondern einfach nur mal eine Runde Karten spielen, sich unterhalten oder in Ruhe ein Buch lesen möchte. Ein fester Bestandteil des neuen Konzepts ist das Angebot „Heute bleibt die Küche kalt“, das an jedem ersten Donnerstag im Monat zwei Suppen zur Auswahl anbietet. Außerdem: Zusammen mit der Stiftung „Gerresheim Gemeinsam“ und Freifunk Rheinland besteht nun ein kostenloser Internetzugang. Christian Schröer, Mitglied des Stiftungsvorstands, erklärt, dass es dabei nicht nur um die jüngeren Gäste im Café geht. „Wir wollen mit dem Angebot gerade älteren Menschen einen unkomplizierten Zugang zur aktuellen Technik bieten.“

Auch habe man die Menschen im Blick, die weit von zu Hause entfernt mittels Internet Kontakt in ihre Heimat halten wollten. Zur Unterstützung dieser Anliegen hat die Stiftung dem Café kürzlich auch zwei Laptops zur Verfügung gestellt.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)