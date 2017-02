TuS mit Neustart Sportfreunde Gerresheim wollen angreifen

Der nächste bitte! Zum Saisonbeginn hatte Jürgen Venner bei den Kreisliga-A-Fußballern des TuS Gerresheim das Traineramt übernommen, aber bereits Anfang Dezember schon wieder das Handtuch geworfen. Nun soll es der 48-jährige Michael Worbertz richten, der beim TuS seine erste Station als Seniorencoach annimmt. "Er hat uns mit seinem Konzept überzeugt und kann hervorragend mit jungen Spielern umgehen. Bisher war Michael Worbertz ausschließlich im Juniorenbereich tätig, hat dort aber einen großen Erfahrungsschatz gesammelt", sagt Oliver Zwiebler, Sportlicher Leiter des TuS. Der neue Trainer wohnt in Essen, ist A-Lizenz-Inhaber, betreibt eine eigene Fußballschule und war im Fußballkreis Düsseldorf auch schon einmal als Stützpunkttrainer aktiv. Von (Ke)

Der TuS verspricht sich von seiner Führung neue Impulse für die Rückrunde und eine klare Philosophie für eine langfristige Aufbauarbeit. Mit Caglar Mollaahmetoglu (BV 04 / offensives Mittelfeld) und Kevin Oeller ( Sportring Eller / Sturm) sollen zwei Neuzugänge für frischen Wind sorgen und den TuS zurück in die Erfolgsspur schießen.

Auch die Sportfreunde Gerresheim sind mit der Hinrunde nicht richtig zufrieden und hadern ein wenig mit Verletzungspech von Schlüsselspielern. Neben Topstürmer Sebastian Giera fällt nun auch Mamimilia Hodi mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. "Uns fehlte dadurch im Angriff die Durchschlagskraft. Außerdem haben wir nicht konstant genug unsere besonderen Qualitäten zeigen können. Die nächsten vier bis fünf Begegnungen werden zeigen, wohin die Richtung geht", prophezeit Trainer Werner Nowak. Nassim Maisi hat seine aktive Karriere beendet, dafür soll Neuzugang Kevin von Goufin (zuletzt inaktiv) die Offensive beleben. "Wir wollen noch einmal oben angreifen und haben unser Ziel noch nicht aus den Augen verloren. Der Aufstieg ist noch machbar", hofft Nowak. Ärgste Konkurrenten sind Benrath Hassels, DJK Agon und der DSV.

Am Sonntag, 5. Februar, empfängt der TuS den SV Oberbilk, eine Woche später geht es zum Garather SV. Die Sportfreunde treten bei Rhenania Hochdahl an und sind am 12. Februar um 15 Uhr Gastgeber gegen den FC Büderich II.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)