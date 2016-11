Sterne für die Straße FOTO: schrö FOTO: schrö Teilen

In diesen Tagen gibt es auf der Benderstraße eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Der Händler-Verein „Die Benderstraße“ investiert insgesamt 40000 Euro in 62 leuchtende Sterne, wie sie auch in Schweden an Straßen gang und gäbe sind. Von Klaus Schröder