Sportgymnastik startet

Der SSV Düsseldorf-Knittkuhl als Landesleistungsstützpunkt in der Rhythmischen Sportgymnastik eröffnet sein Wettkampfjahr am Sonntag, 19. Februar, mit einem Freundschaftswettkampf für 5 bis 10jährige, an dem in den Vorjahren neben den eigenen Gymnastinnen in der Regel 20 Gastkinder teilnahmen.

In diesem Jahr wurden völlig unerwartet 94 Turnerinnen gemeldet, die aus 6 Städten kommen (Aachen, Berlin mit 3 Vereinen, Bochum, Bonn, Düsseldorf, Fechingen und Hamburg). Damit hat die Veranstaltung den gleichen Umfang wie der seit 7 Jahren ausgetragene City-Cup bekommen. Um 10.20 Uhr geht es mit dem Einmarsch der Teilnehmerinnen los. Die Wettkämpfe beginnen 10.30 Uhr und dauern bis 19.30 Uhr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Für Essen und Trinken ist wie immer gegen kleines Geld gesorgt.