"Politischer Markttag" der Bezirksvertretung 7

Den siebten "Politischen Markttag" im Stadtbezirk 7 veranstaltet die Bezirksvertretung 7 (Gerresheim, Ludenberg, Grafenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) am Samstag, 17. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr in der Fußgängerzone Neusser Tor. Im Rahmen dieses Markttages können die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen, Wünsche und Fragen zum Ausdruck bringen.

An diesem Tag nehmen die Mitglieder der Bezirksvertretung auch die Rückmeldungen zu einer Umfrage entgegen: Die Bezirksvertretung 7 hat in ihrer Sitzung am 28. April 2015 mehrheitlich beschlossen, die Straße "Alter Markt" in Höhe "Alter Markt 7a" für einen Testzeitraum durch Pfosten abzusperren. Mit Ablauf der Testphase möchte die Bezirksvertretung nun den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Geschäftsleuten die Möglichkeit bieten, anzugeben, ob sie für eine Beibehaltung oder Aufhebung der Pfostensperrung sind.

Die Ergebnisse werden in die weitere Beratung der Bezirksvertretung 7 einfließen.