Politik zu Fuß: Spaziergang mit Martin Volkenrath

Wandern und politische Diskussion verbinden die NaturFreunde Düsseldorf in ihrer Veranstaltungsreihe "Politik zu Fuß".

Gast am Sonntag, 2. Oktober, um 14 Uhr im Naturfreundehaus Gerresheim, Morper Straße 128, ist Martin Volkenrath, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und Landtagskandidat.

Dementsprechend wird die Verkehrspolitik in Düsseldorf vorrangiges Thema in der Auftaktdiskussion mit Martin Volkenrath sein. Sicherlich gibt es hier einige Punkte zu diskutieren, wie aus der autogerechten Stadt Düsseldorf eine menschengerechte Stadt werden kann.

Im Anschluss an die Diskussion findet gemeinsam mit Martin Volkenrath eine kurze Wanderung (etwa 1,5 Stunden) in der Umgebung des Naturfreundehauses statt. Dabei besteht natürlich die Möglichkeit, in kleineren Gruppen untereinander oder mit Martin Volkenrath weiter zu diskutieren.