Oratorium vor Ostern

Klaus Wallrath hat sich sich mit dem Kammerchor vorgenommen, ein Oratorium neuer Musik aufzuführen. Von Klaus Schröder

Sicher keine leichte Kost, aber beeindruckend. Am 9. April wird ab 18 Uhr das Oratorium „Via Crucis“ von Pawel Lukaszewksi „Christus im Leiden: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ in der Basilika St. Margareta am Gerricusplatz aufgeführt. Veranstalter: Bürgerstiftung Gerricus, Kirchengemeinde St. Margareta, Evangelische Kirchengemeinde Gerresheim, ASG-Bildungsforum, Evangelische Stiftung Gerresheim Gemeinsam. Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse: 16 Euro/ ermäßigt 10 Euro. Der Kartenvorverkauf läuft im Pastoralbüro St. Margareta an der Gerricusstraße 9.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)