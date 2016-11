Hospizgruppe sucht

Die ökumenische Hospizgruppe in Gerresheim sucht Männer und Frauen für den neuen Qualifizierungskurs. Von Klaus Schröder

Vom 10. Januar bis 10. Juni 2017 bietet sie den Grund- und Aufbaukurs für ehrenamtliche Mitarbeiter an.

Der Hospizdienst begleitet Menschen am Lebensende und die ihnen Nahestehenden. Die Mitarbeiter unterstützen die betroffenen Menschen zu Hause und in Pflegeheimen, und zwar in den östlichen Stadtteilen Düsseldorfs. Die ehrenamtliche Aufgabe ist abwechslungsreich und immer wieder auch lebensbejahend. Zwischen den Begleitungen gibt es Pausenzeiten. Kontinuierlich sind die monatlichen Gruppentreffen und Fortbildungen. Vor Beginn sollte ein Termin zum Vorgespräch vereinbart werden.

Büro: Hospizkoordinatoren Elisabeth Siemer und Lars Gundtoft,

Heyestraße 129, Telefon 0211 297059, mail: hospizgr-gerresheim@gmx.de

www.hospiz-gerresheim.de

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)