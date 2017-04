Gottesdienste in St. Margareta

Die Ostergottesdienste von St. Margareta starten am 8. April um 9.45 Uhr mit der Palmweihe auf dem Spielplatz neben dem Altenheim Gerricusstift und einer anschließenden Prozession zur Kirche, die Messe folgt um 11.15 Uhr. Von Klaus Schröder

Am Gründonnerstag ist der Basilika-Chor bei der Abendmahlsfeier um 20 Uhr dabei. Am Karfreitag gibt es eine Kreuzwegandacht für Kinder um 11 Uhr. Die Osternachtsfeier am Ostersonntag beginnt um 6 Uhr, die Familienmesse schließt sich um 9.45 Uhr an, das Festhochamt um 11.15 Uhr, gestaltet vom Basilika Chor und dem Orchester „neue philharmonie duisburg“. Morzarts Trinitatis-Messe für Chor und Orchester leitet Klaus Wallrath. Ein Kleinkindergottesdienst startet im Stiftsgebäude um 11.15 Uhr. Die Heiligen Messen am Ostermontag sind für 9.45 und 11.15 Uhr terminiert.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)