Gerresheimer Bürgerwehr ehrt Claudia von Rappard

Die Gerresheimer Bürgerwehr hat im Schumacher an der Oststraße die neue Trägerin der Gerricus-Plakette vorgestellt. Am 19. November wird die Bezirksverwaltungsstellenleiterin Claudia von Rappard in der Aula am Poth dann auch offiziell ausgezeichnet.