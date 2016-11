Gerresheim stimmt sich auf Weihnachten ein

Kurz vor dem 1. Advent stimmt sich Gerresheim auf die Weihnachtszeit ein.

Den Auftakt macht das MCG. Im Rahmen des Adventsbasars öffnet das Marie-Curie-Gymnasium seine Pforten. Neben allerlei Köstlichkeiten werden zahlreiche Bücher und weihnachtliche Bastelarbeiten der verschiedenen Klassen und Stufen verkauft. Es findet eine Tombola statt und die Aula erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Interessierte, auch über die Schulgemeinde hinaus, sind herzlich eingeladen, Freitag, 25. November, 16 bis 18.30 Uhr.

Weiter geht es in der Ferdinand-Heye-Schule an der Heyestraße. Am gleichen Tag wird hier zwischen 16.30 und 18.30 Uhr der Auftakt in den Advent gefeiert. Traditionell wird es Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen geben, dazu stimmungsvolle Lieder und eine weihnachtliche Geschichte.

Weit über die Stadtteilgrenzen hinaus strahlt der Weihnachtsmarkt in der Rudolf-Steiner-Schule an der Diepenstraße. Am 26. November geht es um 11 Uhr mit dem musikalischen Auftakt auf der Empore los. An vielen Ständen werden schöne Dinge angeboten und Könner alter Handwerkskünste lassen sich über die Schulter sehen. Um 17 Uhr klingt der Nachmittag aus.