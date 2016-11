Geisel in Grafenberg

Der 14. OB-Dialog findet in Grafenberg statt und zwar am Mittwoch, 23. November, um 18.30 Uhr in der Seniorenresidenz Grafenberger Wald, Ernst-Poensgen-Allee 1.

Zuvor wird Oberbürgermeister Thomas Geisel einen Rundgang durch den Stadtteil machen. Es sind bis zu zehn Stadtteil-Gespräche, jeweils in einem anderen Düsseldorfer Stadtteil, pro Kalenderjahr geplant. Die Veranstaltungen stehen allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen. Jeder kann sich zu Wort melden oder mittels vor Ort verteilter Karten seine Anregungen oder Fragen an den Oberbürgermeister loswerden.



Die Gespräche werden jeweils zusammen mit der örtlichen Bezirksvertretung organisiert und durch Plakate und Flugzettel vor Ort beworben. Durch die Veranstaltung führt Radio- und Fernsehmoderatorin Claudia Monreal.