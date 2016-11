Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Gerresheimer Waldfriedhof

Der Stadtbezirk 7 (Gerresheim, Grafenberg, Hubbelrath, Knittkuhl und Ludenberg) lädt gemeinsam mit dem Bürger- und Heimatverein Gerresheim am Volkstrauertag zu einer öffentlichen Gedenkfeier auf dem Waldfriedhof, Quadenhofstraße 151, ein.

Am Sonntag, 13. November, wird mit einer Kranzniederlegung den Gefallenen der Weltkriege sowie den Opfern von Terror und Gewalt gedacht. Oberbürgermeister Thomas Geisel wird an der Gedenkfeier am Ehrenmal teilnehmen.

Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.