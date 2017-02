Ernst-Poensgen-Allee 3 in der Debatte Teilen

Im Rahmen der Veranstaltung "Stadtplanung zur Diskussion" sind interessierte Bürgerinnen und Bürger vom Stadtplanungsamt herzlich eingeladen, an der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren Ernst-Poensgen-Allee 3 (Nr. 07/004) am Dienstag, 7. Februar, in der Seniorenresidenz Grafenberger Wald, Ernst-Poensgen-Allee 1, teilzunehmen. Dabei haben sie die Möglichkeit, sich im Zuge des Beteiligungsverfahrens über die Planung zu informieren, Rückfragen zu stellen und Anregungen einzubringen. Beginn: 18 Uhr.