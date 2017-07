Die Tour de Gerresheim

Die Menschen im Stadtbezirk 7 haben sich als hervorragende Gastgeber der zweiten Etappe der Frankreich-Rundfahrt erwiesen. Von Klaus Schröder

Viele tausend begeisterte Besucher beklatschten jeden Teil der Werbe-Karawane, jeden Krad-Fahrer der Gendarmerie und natürlich die Radrennfahrer. Die Stimmung war allerorten gelassen und fröhlich. An verschiedenen Kulminationspunkten hatten sich die Fans etwas Besonderes ausgedacht. So stellte der Gerresheimer Turnverein neben Jacques Tillys Tour-Teufel am Eingang zum Neusser Tor Rhönräder auf, in denen sich Mutige drehen lassen konnten. Am Steinweg hatten Radsport-Enthusiasten ihre gesamten Wohnungsfenster mit den französischen Farben beklebt. Etwas weiter an der Quadenhofstraße wechselten sich Bierstände, Lautsprecheranlagen und Kinderbelustigungen wie ein Karussell und eine Hüpfburg ab. Viele hatten sich ein gepunktetes Berg-Trikot übergestreift oder sich die französische Flagge auf die Wangen gemalt.

Überall hörte man: "Eine schöne Veranstaltung!" Organisatoren, Helfer und Besucher waren sich in diesem Urteil einig.