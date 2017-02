Bei gutem Wetter könnten bis zu zweitausend Jecken das Gerresheimer Pflaster am 18. Februar unsicher machen. Dann schlägt die Bürgerwehr nämlich das größte Biwak am Niederrhein an der Basilika St. Margareta auf, wie Präsident Stephan Friedel stolz behauptet. Seit wann es diese Tradition gibt? „Ich erinnere mich, dass ich als Kind mit zwei, drei Jahren eine Menge Respekt vor dem ganzen Auflauf hatte.“ Das muss so Mitte der 1970er Jahre gewesen sein. Zum ersten Mal moderiert hat der Gerresheimer Jung die Party dann 2004, „ich bin also im 13. Jahr.“ Von Klaus Schröder

Während das Biwak reine Wettersache ist, haben die Gerresheimer Jecken sonst fast nur Selbstläufer. „Herren-, Damen- und Seniorensitzung sind ausverkauft, der Kinderkarneval boomt.“ Jetzt muss nur noch das Bergfest am 24. Februar am Poth zum Erfolg geführt werden. Letztes Jahr ersetzte es erstmals die Ball-Veranstaltung. Eine Theke wird in der Aula aufgestellt, man steht - Party machen! heißt der Schlachtruf. „Wir wollen das Bergfest als Übergang zwischen dem Sitzungs- und dem Straßenkarneval etablieren“, sagt Friedel. Denn zwei Tage später kommt es zum Höhepunkt im Stadtteil, der Veedelszoch treckt los. (City Anzeigenblatt Duesseldorf)