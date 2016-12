Bremers Bürgersprechstunde

Hanno Bremer, 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 7 (Gerresheim, Grafenberg, Hubbelrath, Knittkuhl und Ludenberg), lädt am Samstag, 17. Dezember, von 11 bis 13 Uhr zur nächsten Bürgersprechstunde ein.

Bürgerinnen und Bürger können ihn dann in Angelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen, im Gerresheimer Rathaus, Neusser Tor 12, entweder persönlich aufsuchen oder zu dieser Zeit unter der Telefonnummer 89-93599 erreichen. Darüber hinaus bietet Hanno Bremer auch individuelle Gesprächstermine nach vorheriger telefonischer Vereinbarung (0172-6928497) an.



Die Sprechstunden im Stadtbezirk 7 finden an jedem 3. Samstag im Monat statt. Bezirksbürgermeister Karsten Kunert wechselt sich dabei mit seinen beiden Stellvertretern Hanno Bremer und Dr. Maria Icking ab.