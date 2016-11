Bienen im Brühl

In der Parzelle am Irisweg 84 dürfen sich die Bienen von Sebastian Schmidt und Nathalie Gies jetzt zur Winterruhe begeben. Von Klaus Schröder

Aus dem Vorstand des Kleingartenvereins im Brühl hatte es vor einem Monat an die Adresse der Hobby-Imker bei ihrem Debüt geheißen: Die Bienen müssen weg. An einem kühlen Samstagmorgen erzählen die beiden im Gartenhaus von Schmidts Eltern: „Es wurde mit der Gefahr für Allergiker und Kinder argumentiert - aber überall in der Nachbarschaft waren die Kleingärtner von unserer Initiative begeistert.“ Von Anfang an bewies der angehende Erzieher Haltung: Entspannt, aber hart. „Wenn wir nichts für die Bienen tun, wird das verheerend für unsere Ernten.“ Von der Satzung des Vereins ließ sich ebenfalls kein Verbot ableiten. „Die hatte ich mir vorher genau durchgelesen.“ Inzwischen hat der Vorstand eingelenkt. Die Bienen dürfen bleiben, der Stock sollte aber in den Randbereich der Anlage umgesiedelt werden. Sebastian Schmidt will ihn aber erst einmal nicht verrücken - nun, wo seine Bienen langsam heruntergekommen sind und zur Winterruhe dicht zusammenrücken.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)