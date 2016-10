Barrierefreie Stadtteilbücherei

Die Lokalpolitiker in Gerresheim wollen noch einmal alle Hebel in Bewegung setzen, um die Stadtteilbücherei an der Heyestraße barrierefrei zugänglich zu machen. Von Klaus Schröder

Gerade auch, weil die Verlegung des Standorts nicht infrage kommt, sind sich die Fraktionen einig, dass etwas passieren muss. Zurzeit verfügt die Einrichtung nicht über einen Aufzug und Behinderte müssen für Veranstaltungen in der ersten Etage die Treppe hinaufgetragen werden. Die Geschosse sind nur gemietet und der Eigentümer verweigert bisher die kostenintensive Investition. (City Anzeigenblatt Duesseldorf)