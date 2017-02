Altweiber stürmen das Tor

Pünktlich um 11.11 Uhr wird an Altweiber, Donnerstag, 23. Februar, wird auch das Gerresheimer Rathaus, Neusser Tor 12, gestürmt.

Dazu laden die Bezirksvertretung 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath) und die "Saubande", der Förderkreis des Gerresheimer Veedelszochs, ein. Für karnevalistische Klänge und Essen und Trinken ist gesorgt.

Der Gerresheimer Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, startet um 11 Uhr an der Quadenhofstraße. Die Bezirksvertretung 7 wird den Jecken vom Gerresheimer Rathaus aus zujubeln, kündigt Claudia von Rappard, Leiterin der Berzirksverwaltungsstelle 7, an.