Aktzeichengruppe stellt aus

Seit über zehn Jahren gibt es die Aktzeichengruppe in Gerresheim. Verbunden durch den Spaß am Zeichnen arbeiten Anfänger und Fortgeschrittene gemeinsam in der Gruppe. Nun präsentieren sie sich mit ihren Arbeiten in der Stadtbücherei Gerresheim, Heyestraße 4.

Am Mittwoch, 16. November, um 18 Uhr eröffnet die Zeichengruppe um Eva Schneehorst-Pfeiffer dort die Ausstellung "Figürliches". Zur Ausstellungseröffnung sind alle Kunstinteressierten herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.