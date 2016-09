Info-Veranstaltung zum Kinderspielplatz an der Säckinger Straße Teilen

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt und das Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf informieren am Donnerstag, 29. September, ab 17 Uhr über die Neuplanung des Kinderspielplatzes an der Säckinger Straße/ Ecke Scheffelstraße in Mörsenbroich.