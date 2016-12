Freundlicher Einkaufshelfer entpuppt sich als Taschendieb und Räuber

Zunächst erfreut war eine 79-jährige Düsseldorferin, als am Donnerstagmittag ein vermeintlich netter junger Mann anbot, ihre schweren Einkaufstaschen ins Haus zu tragen. Umso entsetzter war die Seniorin, als er ihr bei einer günstigen Gelegenheit die Geldbörse entwendete und sie anschließend auch noch schubste.

Gegen 12 Uhr traf eine 79-Jährige schwer bepackt an ihrem Wohnhaus an der Dortmunder Straße in Rath ein, als sie plötzlich von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann bot ihr an, beim Tragen der schweren Einkaufstaschen behilflich zu sein. Umso enttäuschter war die Dame, als ihr vermeintlich freundlicher Einkaufshelfer die erstbeste Gelegenheit nutzte, um ihr die Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden.

Als sie dies bemerkte, drückte sie den Täter gegen die Hauswand, was dieser wiederum zum Anlass nahm, die Seniorin von sich wegzuschubsen.

Die 79-Jährige blieb unverletzt. Sie beschrieb den Räuber als circa 1,75 Meter groß und sportlich schlank. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug dunkle Oberbekleidung. Eine Kapuze hatte er sich tief ins Gesicht gezogen.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 34 unter 0211-8700.