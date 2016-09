Wohnungs-Einbruch in Bilk - Täter flüchtete mit Bargeld FOTO: Archiv/ Fotolia FOTO: Archiv/ Fotolia Teilen

Ein unbekannter Täter drang am frühen Sonntagmorgen in eine Erdgeschosswohnung in Bilk ein, stieß dort auf den anwesenden Bewohner und forderte Bargeld von diesem. Mit der Beute flüchtete der Räuber dann. Der Senior blieb körperlich unverletzt.