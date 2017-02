Straßenraub in Düsseltal - 75-Jährige leicht verletzt FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-02-22T10:31+0100 2017-02-22T10:30+0100

Bei einem Straßenraub in Düsseltal wurde am späten Dienstagabend eine Seniorin verletzt, als ein Unbekannter ihr die Handtasche entriss und sie in der Folge stürzte. Der Mann flüchtete auf seinem Fahrrad samt der Beute. Die Polizei fahndet und sucht nun nach Zeugen.