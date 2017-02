Raubüberfall in Bilk

Ein maskierter Mann bedrohte am Donnerstagnachmittag die Angestellte eines Campingfachhandels mit einem Messer und nötigte sie so zur Herausgabe von Bargeld. Mit einem geringen zweistelligen Betrag flüchtete der Unbekannte.

Gegen 16.05 Uhr betrat ein mit einem schwarzen Schal und einer dunklen Sonnenbrille maskierter Mann das Firmengelände an der Fleher Straße/ Südring. Er ging sodann in den dortigen Verkaufsraum, in dem sich zu diesem Zeitpunkt die 23 Jahre alte Angestellte befand.

Der Unbekannte habe zunächst etwas Unverständliches genuschelt, so die Zeugin, und im weiteren Verlauf ein Messer gezogen und "Geld, Geld!" gerufen.

Daraufhin gab die 23-Jährige dem Räuber einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse. Der Täter verließ danach sofort das Geschäft und rannte über die Fleher Straße davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber blieb ohne Ergebnis. Der Täter ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, eine dunkle Sonnenbrille, einen schwarzen Schal, mit dem er sich vermummt hatte und dunkle Handschuhe. Laut Angaben der Zeugin soll der Räuber ein südländisches Aussehen haben und mit starkem Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.