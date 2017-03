Radfahrer bei Unfall in Flingern schwer verletzt FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-03-24T09:53+0100 2017-03-24T09:51+0100

Ein 50 Jahre alter Radfahrer wurde am Donnerstagabend so schwer bei einem Verkehrsunfall in Flingern verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.