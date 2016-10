Nach versuchtem Tötungsdelikt in Flingern: 35-jährige Nachbarin festgenommen FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Zwei Tage nach dem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 82-Jährigen in Düsseldorf-Flingern am Montagabend konnten die Beamten der Mordkommission am Mittwochnachmittag eine 35-Jährige unter dringendem Tatverdacht in ihrer Wohnung an der Mettmanner Straße festnehmen.