Nach versuchtem Raub: Tatverdächtiger festgenommen

Ein 82-Jähriger wurde am Donnerstagabend leicht verletzt, als ein Unbekannter versuchte ihm seine Umhängetasche zu entreißen.

Beamte des ET Prios konnten den 22-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der aggressive Mann leistete Widerstand und bespuckte einen Polizisten. Er hat keinen festen Wohnsitz und wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 20.15 Uhr war der Einsatztrupp Prios im Bereich des Düsseldorfer Hauptbahnhofes unterwegs, als die Beamten plötzlich von einer Zeugin angesprochen wurden, die ihnen mitteilte, dass es soeben an der Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz/Friedrich-Ebert-Straße zu einem versuchten Raub gekommen sei.

Sofort suchten die Polizisten den Geschädigten auf, der sich noch an Ort und Stelle aufhielt. Der 82-Jährige schilderte, dass kurz zuvor ein Unbekannter an ihn herangetreten sei und versucht habe, ihm seine Herrenumhängetasche von der Schulter zu reißen.

Der mutige 82-Jährige wehrte sich, wurde einige Schritte mitgerissen und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete ohne Beute und blieb an einer nahegelegenen Häuserecke stehen.

Die Beamten eilten zu dem Tatverdächtigen, der sich sofort aggressiv und unkooperativ verhielt. Bei dem Transport zur Polizeiwache spuckte der 22 Jahre alte Mann aus Nordafrika einem Polizisten in sein Gesicht und verunreinigte die Rücksitzbank des Streifenwagens mit seinem Speichel.

Als der Mann sich dann im Gewahrsam befand, grinste er die Polizisten an und urinierte in die Zelle. Der Tatverdächtige ist hinlänglich polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.