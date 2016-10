Herrscht jetzt Ebbe im Hofgarten?

Mancher Spaziergänger rieb sich schon am Wochenende verwundert die Augen. Denn der "Jröne Jong" im Hofgarten sitzt plötzlich auf dem Trockenen.

Herrscht jetzt etwa Ebbe im Düsseldorfer Hofgarten? Die Stadt Düsseldorf klärt heute auf. Nicht Gezeiten, sondern die Offenlegung der Nördlichen Düssel verursacht das Phänomen.

Im Zuge dieser Offenlegung wurde zum Wochenende das Wasser im Weiher abgepumpt. Hintergrund ist, dass während dieser Baumaßnahme die Düssel vorübergehend durch den Jröne Jong in die Landskrone umgeleitet wird. Dazu wird an der Goltsteinbrücke ein Einlaufbauwerk und an der Landskrone ein Auslaufbauwerk hergestellt. Für den Zu- und Ablauf der Rohrleitung werden ab jetzt im Jröne Jong die Anschlussbauwerke erstellt.

Das Wasser des Düssel wird in einigen Wochen dann während der Bauarbeiten über den Jröne Jong in die Landskrone geleitet. Auch später wird es möglich sein - bei Bedarf - Wasser dort über den Weiher in die Landskrone zu leiten.

Bizarr: Beim Trockenlegen wurde im Schlamm ein verschlossener Einkaufskorb mit Steinen und Knochen aufgefunden. Die von der Polizei hinzu gerufene Gerichtsmedizinerin hat den Inhalt als Knochenreste von Tieren (Gans, Ente o.ä.) identifiziert. Korb und Inhalt wurden daraufhin entsorgt.

Die Düsseldorfer Jonges sind ebenfalls in die Arbeiten eingebunden und werden diese Gelegenheit für die Reparatur ihrer Wasserspiele nutzen. Im Frühjahr wurde bereits eine 50 bis 100 Zentimeter starke Schlammschicht - insgesamt 800 Tonnen - abgesaugt, biologisch aufbereitet, getrocknet und entsorgt.