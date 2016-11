Fußgängerin von Pkw erfasst - Schwerer Unfall in Flingern FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Schwer verletzt wurde gestern am späten Dienstagabend eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Flingern. Die Frau wollte die Fahrbahn an einer Ampel überqueren und wurde von einem Pkw erfasst.