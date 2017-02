Brand auf Balkon an der Worringer Straße

Am Altweibermorgen meldete ein Anrufer der Worringer Straße eine Rauchentwicklung auf einem Balkon in einem gegenüberliegenden Haus.

Schon auf der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung für die Einsatzkräfte der Feuerwachen Behrenstraße und Hüttenstraße sichtbar.

Fünf Minuten nach der Alarmierung trafen die Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse ein. Sofort entsendete der Einsatzleiter einen Rettungstrupp in die betroffene Wohnung, da zu dem Zeitpunkt nicht klar war, ob sich noch Personen in dem Appartement aufhielten.

Zeitgleich stieg ein Löschtrupp von außen über eine Drehleiter zum brennenden Balkon im ersten Obergeschoss hoch. Die Spezialisten der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und damit größeren Schaden für die Wohnung verhindern.

Durch das Feuer kam es zu einer Verrauchung in der betroffenen Wohnung. Mit einem Hochleistungslüfter bliesen die Einsatzkräfte den Rauch aus der Unterkunft. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Rauch auch in anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses gezogen war, kontrollierten weitere Einsatzkräfte diese. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Nach 30 Minuten war der Einsatz für die 19 Brandbekämpfer beendet.

Der Einsatzleiter schätzt den Schaden auf 5.000 Euro. Weitere Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.