Wintercup-Duell mit den Bayern

Die Fortuna nimmt im Rahmen der Winter-Vorbereitung am 14. Januar 2017 am Telekom Cup teil. Erstmals findet das Turnier (8. Ausgabe), in der Espritarena statt. Erster Gegner ist Bayern München. Von der Redaktion

ach dem Eröffnungsspiel zwischen der Fortuna und dem Rekordmeister um 15 Uhr treffen um 16.15 Uhr im zweiten Halbfinale die beiden weiteren Teilnehmer Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz 05 aufeinander. Um 17.30 Uhr treffen zunächst die beiden Unterlegenen im Kampf um Platz drei aufeinander, bevor es anschließend zum Endspiel kommt. Gespielt wird je Begegnung eine Halbzeit à 45 Minuten. Bei einem Unentschieden gibt es keine Verlängerung. In diesem Fall wird der Sieger der Partie im direkt anschließenden Elfmeterschießen ermittelt. Der Ticketverkauf, die Kartenpreise liegen zwischen 12.,50 und 40 Euro, ist gestartet. Alle relevanten Informationen sind unter www.telekomcup.de verfügbar. Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender Fortuna Düsseldorf: „Wir freuen uns sehr, dass es uns erstmals gelungen ist, den Telekom Cup nach Düsseldorf zu holen. Das wird eine tolle Veranstaltung mit großer medialer Reichweite für die Sportstadt Düsseldorf und ihre Menschen. Gegen derart attraktive Gegner vor heimischer Kulisse antreten zu dürfen, ist für unsere junge Mannschaft ein echtes Highlight in der Vorbereitung und eine optimale Gelegenheit, viel aus diesen Spielen mitzunehmen.“ (City Anzeigenblatt Duesseldorf)