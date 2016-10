Düsseldorfer EG: Schulter kaputt: Daniel Kreutzer muss monatelang pausieren

Bittere Nachricht für die Düsseldorfer EG. Die Rot-Gelben müssen in den nächsten Monaten auf ihren Kapitän Daniel Kreutzer verzichten.

Im Heimspiel gegen den EHC Red Bull München am vergangenen Sonntag war Kreutzer mit der Schulter voraus in die Bande geprallt. Dabei hat sich der 36-Jährige eine Schulterluxation und einen Abriss des Labrums zugezogen. Nach der Operation wird der Ur-Düsseldorfer fünf bis sechs Monate ausfallen.

Trainer Christof Kreutzer ist bedient: "Das ist natürlich ein harter Schlag für uns. Wir sind aber froh, dass immerhin nicht so viel kaputt gegangen ist, wie wir ursprünglich befürchtet hatten und hoffen, dass Daniel so schnell wie möglich wieder zurückkommt."

Auch sein spielender Bruder bliebt optimistisch. "Natürlich bin ich enttäuscht. Aber ich schaue nach vorne und will so schnell wie möglich wieder zurückkommen", so Daniel Kreutzer. "Vielleicht kann ich ja sogar in den Playoffs wieder einsteigen. Solange werde ich die Mannschaft natürlich auch im Hintergrund unterstützen."