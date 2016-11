Fortuna trifft auf die Bayern FOTO: Homü FOTO: Homü Teilen

Twittern







Fortuna Düsseldorf nimmt im Rahmen der Winter-Vorbereitung am 14. Januar 2017 am Telekom Cup teil. Erstmals findet das Turnier, das nun schon zum achten Mal ausgetragen wird, in der Espritarena statt. Erster Gegner ist der FC Bayern München. Von der Redaktion