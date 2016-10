DEG reagiert und holt Stürmer Brandon Yip FOTO: Horstmüller FOTO: Horstmüller Teilen

Die Düsseldorfer EG reagiert auf die Verletztenmisere und verstärkt sich mit Stürmer Brandon Yip. Der Kanadier kann auf 190 Einsätze in der NHL zurückblicken und spielte zuletzt für die Adler Mannheim, mit denen er 2015 auch Deutscher Meister wurde. Bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel in Augsburg könnte der 31-Jährige erstmals für die DEG auflaufen.