Borussia Düsseldorf: CL-Gruppenspiel in Chartres - Timo Boll fraglich

Im zweiten Champions League-Gruppenspiel der Saison muss die Borussia in dieser Woche erstmals auswärts antreten. Am morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) ist das Team um den angeschlagenen EM-Bronzemedaillengewinner Timo Boll zu Gast bei Chartres ASTT in Frankreich. Doch den Rekordmeister plagen noch weitere Personalsorgen.

Für Manager Andreas Preuß steht die Bedeutung des Spiels außer Frage: "Gegen Chartres geht es jetzt schon um Platz eins in der Gruppe." Beide Mannschaften haben ihre Auftaktpartien in die Champions League gewonnen und gelten als die beiden Favoriten in der Gruppe D.

Doch bei der Borussia hat die am Sonntag in Budapest zu Ende gegangene Europameisterschaft ihre Spuren hinterlassen. Eine kleine Entwarnung kommt von Spitzenspieler Timo Boll. Der 35-Jährige hatte am Sonntag in der Vorschlussrunde in der Partie gegen Simon Gauzy wegen erneuter Probleme im Nacken aufgegeben.

Noch in Budapest betonte er, dass es sich "um eine reine Vorsichtsmaßnahme" gehandelt habe, um nicht einen längerfristigen Ausfall wie nach Olympia in Rio zu riskieren. Nach einem Besuch bei seinem Arzt am Montag gibt Boll aber zumindest für die Mitreise grünes Licht, über seinen Einsatz wird er in Abstimmung mit Trainer Danny Heister aber erst vor Ort entscheiden.

Definitiv nicht dabei ist jedoch Kristian Karlsson. Der Schwede klagt seit der zweiten Runde von Budapest über erhebliche Beschwerden im linken Fuß. Ob es sich dabei um eine vermutete Entzündung handelt und wie lange der 25-Jährige voraussichtlich pausieren muss, ist noch offen. Fit sind jedoch Stefan Fegerl und Anton Källberg, die von Kamal Achanta unterstützt werden.

"Das wird natürlich ein Aufstellungspoker", sagt Heister. "Aber unsere Jungs sind gut drauf, wir fahren selbstbewusst nach Frankreich trotz des Ausfalls von Kristian." Sollte Boll am Donnerstag zum Einsatz kommen, sieht Manager Preuß sogar gute Chancen auf einen Sieg. "Timo hat zuletzt bei der EM ganz sicher mit 4:0 gegen Pär Gerell gewonnen. Er ist spielerisch eigentlich gut drauf, sonst hätte er es in Ungarn nicht bis ins Halbfinale geschafft. Spielt er, sind wir sicherlich favorisiert."

Die Partie in Chartres wird live und in voller Länge bei laola1.tv und im Borussia TV (tv.borussia.duesseldorf.de) gestreamt.