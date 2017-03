Schon vor dem letzten Spiel der Rückrunde am kommenden Sonntag gegen Fulda steht fest, dass die Borussia im Halbfinale der Playoffs auf den 1. FC Saarbrücken trifft. Darum ist es gelungen, die Daten für die anstehenden Spiele bereits frühzeitig zu fixieren.

Die Borussia hat zunächst Heimrecht und wird am 9. April, 15 Uhr, zuhause antreten. Die Entscheidung über den Finaleinzug könnte dann wenige Tage später, nämlich am Gründonnerstag, 13. April, 19 Uhr in Saarbrücken fallen.

Da in dieser Saison zwei Siege für das Weiterkommen nötig sind (bislang genügte ein Sieg und in der Addition beider Spiele das bessere Spiel- bzw. Satzverhältnis), kommt es gegebenenfalls zu einem dritten Duell beider Mannschaften am 30. April, 15 Uhr, dann wiederum im ARAG CenterCourt der Borussia, die als das besser platzierte Team der Hauptrunde den Vorteil des Heimrechts im entscheidenden Match genießen dürfte.

Hier noch einmal die Termine im Überblick

1. Spiel, Borussia - Saarbrücken

9. April 2017, 15 Uhr, ARAG CenterCourt

2. Spiel, Saarbrücken – Borussia

13. April, 19 Uhr, in Saarbrücken

Option: 3. Spiel, Borussia – Saarbrücken

30. April, 15 Uhr, ARAG CenterCourt

Weitere Infos auf der Homepage www.borussia-duesseldorf.com.