Borussia kämpft nachher um den Einzug ins CL-Halbfinale

Trotz der knappen Hinspiel-Niederlage hat die Borussia das Halbfinale in der Tischtennis-Champions League noch nicht aus den Augen verloren. Im 2. Viertelfinale am heutigen Abend ab 18.30 Uhr im ARAG CenterCourt gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen zählt allerdings nichts anderes mehr als ein Sieg.

Dabei könnten nur wenige Sätze oder sogar Punkte darüber entscheiden, wer im Kampf um die begehrte europäische Trophäe im Rennen bleibt. Nach der 2:3-Niederlage in Ochsenhausen vor zwei Wochen ist die Ausgangsposition für die Borussia nicht optimal.

Hinzu kommt, dass Timo Boll am vergangenen Wochenende beim Europe Top 16-Turnier abermals das Match gegen TTF-Spitzenspieler Simon Gauzy, der sich mittlerweile zu so etwas wie ein Angstgegner des 35-Jährigen entwickelt hat, verloren hat. "Timo hat die letzten fünf Spiele gegen Gauzy verloren", so Manager Andreas Preuß. "Außerdem ist unser Satzverhältnis aus dem Hinspiel nicht gut, so dass wir die Partie vermutlich mit mindestens 3:1 gewinnen müssen. Trotzdem: Die Bude wird brennen, das wird ein hochinteressantes Spiel und wir erwarten ein volles Haus."

Für Cheftrainer Danny Heister hat sich nicht allzu viel gegenüber der Vorbereitung auf das Hinspiel geändert. "Ich habe damals schon gesagt, dass in diesem Spiel zwischen einem 3:0 Sieg und einer 0:3 Niederlage alles drin ist. Die Tagesform wird entscheiden. Aber der Niederländer hat noch einen triftigen Grund gefunden, warum es am Ende für sein Team doch reichen könnte. "Den Druck hat Ochsenhausen. Sie haben das Hinspiel gewonnen und nun erwartet jeder, dass sie auch ins Halbfinale einziehen. Außerdem haben wir mit dem Pokalsieg schon einen Titel in der Tasche, den uns niemand mehr nehmen kann. Für Ochsenhausen geht es jetzt schon darum, die Saison zu retten."