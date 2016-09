Daniel Klages feiert mit Licht im Raum 60-jähriges Bestehen auf der Graf-Adolf-Straße. Dass jetzt aus dem ehemaligen Horten/ Kaufhof-Gebäude Deutschlands "The Crown" wird, ist für ihn durchaus die Krönung einer Straße, die es nicht immer leicht hatte. Von Yvonne Hofer

Am 18. September 1959 startete "Licht im Raum" an der Graf-Adolf-Straße. Zunächst im Hof. "Wir sind weit mehr als ein Einzelhandel für Leuchten", sagt Geschäftsführer Daniel Klages. Das Ladenlokal sind "750 Quadratmeter international perfekte Galerie". Zu sehen ist auch die eigene Sammlung unverkäuflicher Designerstücke.

Natürlich haben man in 60 Jahren auch mal über eine Veränderung des Standortes nachgedacht. Doch dabei blieb es auch. "Wir haben die Räume hier nach unseren Bedürfnissen gestaltet", sagt Klages. Und mit dem Ladenlokal ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal auf der Graf-Adolf-Straße.

"Licht im Raum", das ist Lichtdesign. "Aus Düsseldorf", betont Klages. Mit dieser Marke werden Kunden in über 15 Ländern beliefert.

Auch Düsseldorf kommt nicht zu kurz: Die neue Messe in den 70-er Jahren, Der Flughafen-Neubau 2.000, der ARAG-Tower in Mörsenbroich vom Architekten Norman Foster und die Rathaus-Innenbeleuchtung 2010 - das alles sind Lichtdesign-Projekte von "Licht im Raum".

2005 gehört Daniel Klages zu den Gründungsmitgliedern der Immobilien- und Standortgemeinschaft Graf-Adolf-Straße (ISG). Ziel: Die Aufwertung des Standortes.

Heute sagen er und der ISG-Vorsitzende Hans-Günther Oepen selbstbewusst: "Ohne die gute Vorarbeit unserer Gemeinschaft würde es heute keinen Investor für das ehemalige Kaufhofgebäude geben." Unter dem Namen "The Crown" entstehen dort derzeit ein Hotel und mit Zurheide einer der größten Lebensmittelmärkte Deutschlands. "Zurheide passt perfekt zur Aufwertung des Quartiers", sagen Klages und Oepen.

Verantwortlich für den Bau der Immobilie zeichnen RKW Architekten. Und hier schließt sich auf der Graf-Adolf-Straße ein Kreis. Denn RKW Architekten hat bereits häufiger mit Licht im Raum zusammen gearbeitet. Jetzt auch wieder. The Crown wird eine Metallfassade, bestehend aus 360 Modulen, bekommen. Steuerbares LED-Licht wird diese Fassade aktivieren. Verantwortlich für dieses Lichtdesign zeichnet Licht im Raum. Klages: "Die Aufgabe ist unheimlich komplex. Aber wenn es am Ende leicht aussieht, war alles gut."

Mit der Gestaltung der Fassade schließt sich für Klages auch noch ein anderer Kreis: "In den 60-er Jahren pilgerten zahlreiche Architekten nach Düsseldorf, um die Horten-Fassade zu sehen." (Anm. d. Red.: Vor Kaufhof befand sich Horten in dem Gebäude an der Berlinder Allee). Eine Strahlkraft, die er sich von der neuen Crown-Fassade auch wünscht.

Und für alle Fälle hat er sich einige Elemente der alten Horten-Fassade gesichert. Eines davon befindet sich im Untergeschoss von Licht im Raum. Da, wo die unverkäuflichen Designerstücke zu sehen sind.