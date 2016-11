3x2 Freikarten Zur mitreißenden Schweizerin bei "Night of the Proms" FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter Teilen

Mit den Simple Minds, Ronan Keating, Natasha Bedingfield, Stefanie Heinzmann, John Miles und Time For Three steht nun das komplette Programm der diesjährigen Ausgabe der "Night of the Proms" fest. Wir spendieren 3x2 Freikarten. Von Markus Hausdorf