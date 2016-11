Zoopark: Wiederaufbau nach "Ela" geht voran

Der Wiederaufbau des Zooparks nach den Zerstörungen durch den Sturm Ela 2014 geht voran: Ganz aktuell beginnt die Sanierung der Wege und im kommenden Frühjahr ist der Wasserspielplatz dran.

Auch Baumbestand und Beleuchtung werden ergänzt. Zusätzlich haben die Mitarbeiter des Gartenamtes in diesem Herbst 100.000 Narzissen- und 40.000 Tulpenzwiebeln in die Erde gesetzt, die im nächsten Jahr für Blütenpracht sorgen werden. Die Tulpenzwiebeln wurden an den beiden Spielplätzen eingebracht. Die Narzissen werden laut Gartenamt die Wiesen bereichern.

Im Zuge der Wegesanierung werden 5.500 Quadratmeter Asphaltdecke erneuert. Die Bauzeit wird voraussichtlich zwei Wochen betragen. In dieser Zeit müssen die jeweiligen Parkwege teilweise gesperrt werden. Das Gartenamt bittet um Verständnis für die erforderlichen Einschränkungen während der Arbeiten.

Im Zuge der Wasserspielplatzsanierung wird der vorhandene Wasserhügel durch ein neues Fontänenfeld ersetzt. Die Eingänge werden durch die Pflanzung von Blühgehölzen aufgewertet. Die Parkbesucher dürfen sich zukünftig auf zusätzliche Blühgehölze freuen: Samthortensien, Zimt-Erlen, Strauch-Kastanien und Japanischer Schneeball sorgen dort über das Jahr verteilt für immer neue Blühaspekte und zeigen teils auch sehr schöne Herbstfärbungen.

Der Baumbestand im Zoopark wird mit weiteren 25 Bäumen ergänzt. Der Zoopark wird dadurch wieder zu einer Anlage mit einem abwechslungsreichen Baumbestand aufgebaut. Blauglockenbaum, Stern-Magnolie, Tulpenbaum und Japanische Kirschen werden die Grünanlage zukünftig bereichern.