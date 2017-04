Die grünen Landtagskandidaten für Düssedorf: „Wir sind gleich geblieben“

Vorstellung der vier Düsseldorfer Landtagskandidaten von Bündnis 90 Die Grünen. Es stehen am 14. Mai zur Wahl: Monika Düker (Wahlkreis 41), Stefan Engstfeld (Wahlkreis 42), Martin-Sebastian Abel (Wahlkreis 43) und Astrid Wiesendorf (Wahlkreis 44). Von Yvonne Hofer

Die Grünen setzen im Wahlkampf auf Sichtbarkeit. "Wir haben rund 2.800 Plakate an wichtigen Punkten. Allein 30 Großflächen. Und bei den kleinen Plakaten sind es doppelt so viele wie noch beim Kommunalwahlkampf 2014", erklärt Mirja Cordes, die Sprecherin des Kreisverbandes von Bündnis 90 Die Grünen.

Auch in den sozialen Medien sei man aktiv, der direkte Wahlkampf zum Wähler wird an den Ständen auf der Straße ebenso gesucht wie bei Hausbesuchen. "Die Leute sind zugänglich", stellt Cordes fest. Während die Wahlplakate zwar so viel Vandalismus zum Opfer fielen wie noch nie, seien die Bürger im direkten Kontakt stets aufgeschlossen. Anfeindungen gebe es nicht.

In Umfragen zum möglichen Wahl-Ausgang schneiden die Grünen derzeit nicht allzu berauschend ab. Von 6 Prozent gehen die Düsseldorfer Kandidaten aber allemal aus. So richtig erklären kann man sich die verhaltenen Prognosen nicht. "Wir sind eigentlich gleich geblieben", sagt Stefan Engstfeld. Monika Düker vermutet eine "leichte Konjunkturflaute bei unserem Markenkern: Umweltschutz und Klimaschutz". Beides sei derzeit vom Thema Sicherheit stark überlagert. "Es wäre aber grundfalsch, unseren Markenkern zu relativieren!"

Das Thema Innere Sicherheit ist ein Schwerpunkt von Monika Düker, Wahlkreis 41. Im Wahlkampf wie in ihrer politischen Arbeit im Landtag seit dem Jahr 2000. Die Politik der Landesregierung habe sich für Düsseldorf ausgezahlt, erklärt sie. Seit 2010 sei die Polizeistärke ausgebaut worden. Kriminalitätsschwerpunkte wie Bolker Stern stünden im Fokus. Nicht zuletzt durch moderate Videoüberwachung. Wohnungseinbrüche und Fahrraddiebstähle seien in der Landeshauptstadt rückläufig. Sie gibt aber auch zu: "Da ist immer noch Licht und Schatten."

Martin-Sebastian Abels Themen-Schwerpunkte im Wahlkreis 43: Tierschutz sowie Haushalts- und Finanzpolitik. Als besondere Beispiele für Düsseldorf nennt er 32 Millionen Euro aus dem Landprogramm "Gute Schule 2020", die besondere Unterstützung für das Schauspielhaus mit 12,9 Millionen Euro jährlich sowie weiteren 9 Millionen in drei Jahren für die Sanierung.

Stefan Engstfeld (Wahlkreis 42) positioniert sich klar beim Lärmschutz: "Wir lehnen die geplante Kapazitätserweiterung des Düsseldorfer Flughafens ab!" Und er steht gegen rechts: "Düsseldorf ist eine weltoffene Stadt!" Weshalb als kleiner Gag ein paar Ohrstöpsel in der Pressemappe liegen. Die funktionieren gegen Verkehrslärm ebenso wie gegen rechte Demos...

Astrid Wiesendorfs Thema im Wahlkreis 44 ist der bezahlbare Wohnraum. Kluge Nachverdichtung, die Schaffung geförderten Wohnraums, eine altersgerechte Quartiersentwicklung, bei der auch die Bedürfnisse älterer Menschen berücksichtigt werden - das alles steht auf ihrer Agenda.

Eines der Kernthemen der grünen Politik bleiben: Der Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs, der Fahrradschnellwege und der E-Mobilität. Das erklärte Ziel: "Wir wollen weiter mitregieren!"