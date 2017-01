Wie barrierefrei ist die Stadt?

Die neue Haltestelle "Dominikus-Krankenhaus" in Heerdt ist barrierefrei. Dennoch: Anwohner Franz Maes findet den neuen Hochbahnsteig ganz und gar nicht behindertengerecht. Ein Einzelfall?

Der schwerbehinderte Rentner macht darauf aufmerksam, dass die Zugänge zum Bahnsteig nur einseitig barrierefrei sind. "In Fahrtrichtung Neuss kommt man nur über Stufen zum Bahnsteig. Und gerade von dort aus kommen viele behinderte Menschen und wollen zur U75, denn dort befinden sich barrierefreie Wohnhäuser." (Mehr dazu auf http://www.duesseldorfer-anzeiger.de/die-stadt/haltestelle-mit-kleinen-fehlern-aid-1.6527209)

Immer mehr ältere Menschen sind in Düsseldorf mit Geh-Hilfen unterwegs. Immer mehr junge Leute mit Kinderwagen. Baustellen-Slalom in der Innenstadt, Platzmangel in der Straßenbahn, Falschparker oder einfach die Bordsteinkante, die viel zu hoch ist.

Der Düsseldorfer Anzeiger möchte von Ihnen wissen: Wie barrierefrei ist unsere Stadt? Wo hakt es? Wo gibt es Probleme? Oder wo läuft's richtig gut? Schreiben Sie uns (Schadowstraße 11b, 40212 Düsseldorf), E-Mail: redaktion@duesseldorfer-anzeiger.de, Telefon 9030640.

(mivi/ ho)