Wer kennt diese junge Frau?

Unbekannte Täter stahlen am Donnerstag, 17. November 2016, gegen 16 Uhr, in einer vollbesetzten U-Bahn auf dem Weg von der Klever Straße zur Königsallee einer 72 Jahre alten Düsseldorferin die Geldbörse.

Die Frau bemerkte den Diebstahl, als sie aus der Bahn stieg und in ihre Handtasche schaute, in der sich die Geldbörse befunden hatte.

Mit einer EC-Karte, die in dem Portmonee war, hat eine junge Frau bereits am selben Tag mehrere Male bei Banken an der Kö über Tausend Euro Bargeld abgeholt.

Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Mithilfe der Fotos erhoffen sich die Ermittler des Kriminalkommissariats nun Hinweise, die zur Identifizierung der abgebildeten Jugendlichen führen.

Wer kennt die junge Frau auf den Fotos und /oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 36 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.