Weihnachten 2016: Eine Bilanz der Düsseldorfer Polizei

621 Einsätze (2015:675) bewältigten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an den Feiertagen im Stadtgebiet Düsseldorf.

Am Heiligen Abend schritten die Polizisten 77 mal (2015:117) ein, deutlich weniger als in dem Jahr zuvor. Am 1. Weihnachtstag war die Zahl der Einsätze mit 418 nur geringfügig über dem Vorjahresniveau (2015:406). Bis heute Morgen 8 Uhr registrierte die Einsatzleitstelle der Polizei noch einmal 126 Einsätze (2015:152).

Die Zahlen im Einzelnen: In 30 Fällen (2015:33) griffen die Polizeibeamten bei Streitigkeiten schlichtend ein. In diesem Jahr mussten sie nur eine Schlägerei beenden (2015:3) und 7 Körperverletzungsdelikte aufnehmen (2015:21).

Im Jahr zuvor gab es deutlich mehr Einsatzanlässe "Randalierer" (24). 2016 waren es 17, wobei fünf Männer und eine Frau in Gewahrsam genommen werden mussten.

Im Stadtgebiet Düsseldorf kam es zu vier Unfällen, bei denen Personen verletzt wurden. Bis Montagmorgen nahmen die Polizeibeamten 43 Verkehrsunfälle (2015:61) auf.

In drei Fällen war Alkohol im Spiel (2015:2). Auf den Autobahnen rund um Düsseldorf rückten die Beamtinnen und Beamten zu 120 Einsätzen aus (2015:148).

Sie nahmen 17 Verkehrsunfälle (2015:38) auf, bei denen 2 Personen verletzt wurden (2015:2). Die Zahl der Einbrüche (17) ist diesem Jahr deutlich gesunken. 2015 registrierten die Beamten der Kriminalwache über die Feiertage 35 Einbruchdelikte.