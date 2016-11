Wählen Sie Düsseldorfs Sportler des Jahres

Rund 350 Gäste aus Sport, Politik und Gesellschaft ehren am 24. November im Tulip-Hotel zum 7. Mal Düsseldorfs Sportler des Jahres. Der ausrichtende Verein Düsseldorfer Sportpresse stellt die nominierten Kandidaten für 2016 jetzt online zur Wahl. Von Stefan Pucks

Die Sportpresse der Stadt führt die Besten-Wahl bereits seit 1993 durch. Veranstalter Michael Welling sieht im erstmaligen Schritt ins Rampenlicht eines Gala-Abends im Jahr 2010 einen echten Bedeutungs-Sprung für die Kür.

"Seitdem rufen wir die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auf, zu wählen. Das gelingt seit Jahren überzeugend, zählen wir doch bis zu 20.000 Votings pro Veranstaltung." Das scheint gut fürs Renommee, schließlich wird man in diesem Jahr erstmals auf den großen Werbeplakat-Flächen beworben, "die sonst der Fortuna oder der DEG vorbehalten sind."

Die stimmberechtigten Sportfans der Stadt haben zur Hälfte Einfluss auf den Ausgang, die anderen 50 Prozent ergeben sich aus der Entscheidung der Mitglieder des Sportpresse-Vereins.

Die Nominierten in Kurzform sind:

Kategorie Sportlerin des Jahres - Lisa-Marie Schütze, Hockey Damen, Düsseldorfer HC, u. a. Siegtorschützin im Bronzemedaillenmatch des Nationalteams in Rio; Leonie Pieper, Rudern, RC Germania, WM-Silber im Leichtgewichts-Doppelvierer; Sophie Hausmann, Golf, GC Hubbelrath, Sieg bei der 76. Internationalen Amateurmeisterschaft der Damen.

Kategorie Sportler des Jahres - Timo Boll, Tischtennis, Borussia Düsseldorf, Double aus Meisterschaft und Pokal, Olympia-Bronze in Rio mit dem Team; Johannes Frey, Judo, JC 71, Deutscher Meister in der Gewichtsklasse bis 100, Europacup-Dritter, Silber U21-EM; Thomas Schmidberger, Rollstuhltischtennis, Borussia Düsseldorf, Nummer eins der Weltrangliste, Paralympics-Silber im Einzel und mit dem Team, deutscher Titelträger in Einzel, Doppel, Mixed und im Team.

Kategorie Trainer des Jahres - Danny Heister, Tischtennis, Borussia Düsseldorf, Double 2015/ 2016, holte seit Beginn seiner Trainertätigkeit bei Borussia 2010 jedes Jahr mindestens einen Titel; Nico Sussenburger, Hockey Damen, Düsseldorfer HC, Deutscher Vizemeister in der Halle, Europapokalsieger gegen Madrid; Christof Kreutzer, Eishockey, DEG, führte den Traditionsclub 2016 zum ersten Mal seit über fünf Jahren wieder an die DEL-Tabellenspitze, souveräne Play off-Quali.

Kategorie Mannschaft des Jahres - Tischtennis, Borussia Düsseldorf, holte 2016 das Double; Golf, GC Hubbelrath, Deutscher Mannschaftsmeister und Europapokal-Qualifikation mit abschließendem Bronze-Rang; Hockey Damen, Düsseldorfer HC, Europapokal-Sieger, erster internationaler Titel der Vereinsgeschichte. Vizemeister in der Halle, Halbfinale auf dem Feld.

Überreicht wird am 24. November übrigens auch der Karl-Heinz-Wanders-Gedächtnis-Preis für herausragende Verdienste um den Düsseldorfer Sport. Hier bleibt der oder die Ausgezeichnete allerdings bis zum Gala-Abend offen.