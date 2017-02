Volker Rosin engagiert sich im Karneval für die Kindertafel

Er hat nicht nur 5 Millionen CDs verkauft und goldene Schallplatten an den Wänden seines Büros im Hafen, sondern auch ein großes Herz für Kinder, die im sozialen Schatten stehen. Volker Rosin, Düsseldorfer Kinderliedermacher, tritt seit Jahren ohne Gage im Düsseldorfer Kinderkarneval auf.

Im Gepäck hat er dabei aber nicht nur seine schönsten Hits zum Mitsingen und Mittanzen. Er hat auch Sammelbüchsen mitgebracht, die während seiner fröhlichen Lieder im Publikum herumgereicht werden. Er bittet um Spenden für die Düsseldorfer Kindertafel.

"Es bedrückt mich sehr, dass es in einer so reichen Stadt wie Düsseldorf noch Kinder gibt, die aus den unterschiedlichsten Gründen kein tägliches Frühstück oder warmes Mittagessen bekommen können. Deshalb unterstütze ich mit meinen Gratiskonzerten diese Initiative sehr gerne", erklärt Rosin, der auch als Pate für das Karnevals-Nachwuchsprojekt "Pänz en de Bütt" fungiert.

In diesem Jahr sind es 12 Kindersitzungen, die er besucht. "Die Tafel unterstützt Kinder und Jugendliche, die sich am sozialen Rand unserer Stadt und Gesellschaft noch am wenigsten behaupten können und durch die Tafel Unterstützung auf vielfältigste Art und Weise erfahren", erklärt Heike Vongehr, die Vorsitzende der Kindertafel.

"Wir bedanken uns bei Volker Rosin für seinen Einsatz nun schon im siebten Jahr. Seine fröhlichen Kinderhits unterstützen unsere Philosophie, dass niemand vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden soll." Insgesamt kamen in den letzten vier Jahren 17.598,39 Euro für die Kindertafel zusammen.

Daneben sammelt Rosin auch für die vor kurzem gegründete Volker-Rosin-Stiftung, die mit Musik Kindern helfen will.